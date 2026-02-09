«Моя глупая ошибка»: блогер из Приморья Олеся Рожкова назвала свой арест справедливым

«Меня посадили на 10 суток. Конечно, сначала я чувствовала несправедливость, но сейчас, сидя тут, понимаешь многое. Я медийный человек и несу ответственность не только за себя и свою семью, но и за людей, которые подписаны на меня. Я должна осознавать каждое свое действие и всегда думать наперед. Сейчас, уже все осознав, понимаю всю свою вину и считаю, что абсолютно справедливо наказана. К данным организациям я не имею никакого отношения, это была просто моя глупая ошибка. Спасибо, что всего 10 суток», — отметила Рожкова.