«Моя глупая ошибка»: блогер из Приморья Олеся Рожкова назвала свой арест справедливым

Блогер и певица из Приморья Олеся Рожкова, осужденная в Москве на 10 суток за публикацию с запрещенной символикой, прокомментировала ситуацию через своего менеджера. Девушка признала вину и заявила, что осознает справедливость наказания.
«Меня посадили на 10 суток. Конечно, сначала я чувствовала несправедливость, но сейчас, сидя тут, понимаешь многое. Я медийный человек и несу ответственность не только за себя и свою семью, но и за людей, которые подписаны на меня. Я должна осознавать каждое свое действие и всегда думать наперед. Сейчас, уже все осознав, понимаю всю свою вину и считаю, что абсолютно справедливо наказана. К данным организациям я не имею никакого отношения, это была просто моя глупая ошибка. Спасибо, что всего 10 суток», — отметила Рожкова.
Блогер также обратилась к аудитории и призвала подписчиков внимательнее следить за контентом, который они публикуют в интернете, отметив, что в России «ничего не остается безнаказанным». По ее словам, вместе с ней находится девушка, получившая 6 суток ареста за аналогичное нарушение.
Олеся сообщила, что условия содержания нормальные, с ней хорошо обращаются, однако время тянется медленно и очень скучно. Она передала привет близким и пообещала впредь не нарушать закон.
Напомним, что недавно Таганский районный суд Москвы признал блогера виновной по статье о пропаганде запрещенной символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стало размещение в ее Telegram-канале (18+) и «ВКонтакте» (12+) изображения цветочной композиции, формировавшей символику международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*.
* организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.