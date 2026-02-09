СБУ обещала исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) обещала Любомиру Корбе 30 тысяч долларов в случае успешного покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).
«В случае успешного покушения на Владимира Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тысяч долларов США», — сказано в заявлении ведомства.
Напомним, покушение на Алексеева было совершено в Москве в минувшую пятницу, 6 февраля. Исполнитель покушения спрятал пистолет в сугробе, после чего скрылся с места преступления на общественном транспорте. Его задержали в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ. На данный момент правоохранители продолжают розыск организаторов преступления.