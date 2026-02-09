СБУ обещала исполнителю покушения на Алексеева 30 тысяч долларов

Напомним, покушение на Алексеева было совершено в Москве в минувшую пятницу, 6 февраля. Исполнитель покушения спрятал пистолет в сугробе, после чего скрылся с места преступления на общественном транспорте. Его задержали в Дубае при содействии правоохранительных органов ОАЭ. На данный момент правоохранители продолжают розыск организаторов преступления.