Омским дорожникам выдали новую спецтехнику перед бураном

В понедельник, 9 февраля 2026 года, пресс-службой губернатора и правительства Омской области объявлено о передаче 44 единиц спецтехники для городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Уточняется, что в новой партии — порядка 15 тракторов с навесным оборудованием, 5 самосвалов МАЗ, 3 бульдозера и иная техника для содержания автомобильных дорог Омска.