Омским дорожникам выдали новую спецтехнику перед бураном

Парк дорожной техники в Омске пополнился более чем на 40 спецмашин.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 9 февраля 2026 года, пресс-службой губернатора и правительства Омской области объявлено о передаче 44 единиц спецтехники для городского Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Уточняется, что в новой партии — порядка 15 тракторов с навесным оборудованием, 5 самосвалов МАЗ, 3 бульдозера и иная техника для содержания автомобильных дорог Омска.

Глава региона Виталий Хоценко напомнил, что в ушедшем 2025 году муниципальный парк спецтехники пополнился 70 экземплярами. В ежегодное пополнение вкладывается около 300 миллионов рублей.

Примечательно, что выдача техники прошла перед спрогнозированным на 10 и 11 февраля 2026 года бураном.