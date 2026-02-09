Россиянам напомнили о штрафах за неправильное сжигание чучела Масленицы

Если же сожжение приведет к пожару и пострадавшим, штраф увеличится до 50 тысяч рублей для физических лиц, а для организаций — до 800 тысяч рублей. В случае трагедии организатор мероприятия будет обязан выплатить до двух миллионов рублей, а деятельность ИП или компании могут приостановить на срок до 90 суток.