Блогерша из Казахстана засветилась в корейском Elle

В публикации Elle Korea использовали ее образ, а также указали аккаунт, что особенно важно для блогеров.
Назерке Жумагазиева — fashion-инфлюенсер и модель из Алматы. В своих соцсетях она публикует стильные образы, винтажные находки и модные подборки.
В описании профиля девушка называет себя vintage hunter.
На данный момент у Жумагазиевой более 64 тыс. подписчиков в Instagram. Контент блогерши в основном посвящен моде и трендам, винтажной одежде, нестандартным аутфитам и эстетике street style.
Подписчики активно поздравляют девушку в комментариях. Многие написали, что ее давно должны были заметить за пределами Казахстана, а кто-то отметил, что ее стиль выглядит «на уровне мировых инфлюенсеров».
«Круто, рад за вас! Вас заметили через инстаграм?».
«Обожаю ваш стиль! Вас должны были давно заметить».
«Уау! Назерке, поздравляю вас! Как же это круто», — пишут пользователи.
