В Новосибирске разработали приложение, снимающее стресс за 30 секунд

Разработчики поясняют, что поводом для создания приложения быстрой психологической помощи стали неутешительные данные общероссийской статистики. Уровень стресса среди жителей разных регионов страны в возрасте от 25 до 55 лет неуклонно растет. Чаще всего респонденты жалуются на здоровье, проблемы в личной жизни, потерю дохода и конфликтные ситуации на работе. Между тем, состояние хронического стресса повышает риск различных заболеваний.