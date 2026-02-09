Омский минтранс предупреждает автолюбителей о резком ухудшении погоды

В Омской области в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погодных условий. По информации минтраспорта Омской области, опубликованной в тлеграм-канале ведомства, 10 и 11 февраля регион ожидают осадки разной интенсивности: снег, мокрый снег, дождь. Соответственно, на дорогах будет отмечаться ухудшение видимости, отложение мокрого снега и гололед. Также утром и днем, 11 февраля, ожидается метель и очень сильный ветер, порывы которого могут доходить до 23 м/с. На дорогах появятся снежные заносы и снежный накат. Омских водителей просят учесть перечисленное и быть особенно внимательными на дорогах.