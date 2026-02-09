В Приморье с начала года задержали 553 пьяных водителя

В Госавтоинспекции напоминают, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в пьяном виде и влечет за собой серьезные последствия: крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью — штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.