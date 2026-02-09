В Приморье с начала года задержали 553 пьяных водителя

С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Приморского края задержали 553 водителя с признаками опьянения. Установлено, что 268 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще 207 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении 78 человек, ранее уже привлекавшихся за такое нарушение, возбуждены уголовные дела.
Только за последние выходные в регионе произошло 103 ДТП с материальным ущербом и 93 аварии с пострадавшими. В этих происшествиях 13 человек получили травмы.
Один из инцидентов произошел во Владивостоке на улице Снеговой. Водитель автомобиля Honda Fit, имеющий 18-летний стаж, при повороте не уступил дорогу машине Toyota Aqua. В результате столкновения 33-летний водитель Toyota получил травмы и был госпитализирован. Виновник ДТП отказался от прохождения медосвидетельствования. Интересно, что пострадавший водитель за последний год привлекался к административной ответственности 53 раза, но все штрафы оплатил. По факту аварии полиция проводит проверку.
В Госавтоинспекции напоминают, что отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в пьяном виде и влечет за собой серьезные последствия: крупный штраф и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью — штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет.
Ведомство призывает граждан не оставаться в стороне и оперативно сообщать о нетрезвых водителях по телефонам дежурных частей ГИБДД в своих городах и районах. Сообщить о нарушителе можно по единому номеру 102 или 112, а в городе Большой Камень — по номеру 120. Также доступны телефоны дежурной части управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: 8 (423)231−09−08 и 249−09−21.