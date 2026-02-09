Подаренный детям-инвалидам дом Масимова оказался им не нужен

Здание по улице Ерейментау 1, в Астане, уже закреплено за центром. Его планировали использовать для занятий детей с ограниченными возможностями, а также организации их психолого-педагогического сопровождения. Однако на данный момент дом не может использоваться для таких целей: необходим капитальный ремонт и реконструкция. Но даже в этом случае потребуется еще дополнительное здание для ребятишек с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, а также с нарушениями интеллекта.
«В бюджете Министерства просвещения РК средства на проведение капитального ремонта, реконструкции, а также строительство дополнительного здания не предусмотрены», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По этой причине министерство ищет другой госорган, который согласится забрать дом Масимова.
О доме.
Особняк площадью почти 2,9 тыс. квадратных метров расположен в районе Нура. В доме три этажа. Внутри — бассейн, сауна, домашний кинотеатр, бильярдная и даже небольшая сцена.
Ранее объект пытались продать через аукцион за 1,8 млрд тенге, но торги дважды сорвались — желающих купить не нашлось. В апреле 2025 года дом снова выставили на продажу, уже дешевле: цену снизили на 282 млн тенге, до 1,6 млрд. В апреле 2023 года Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, попытке захвата власти и превышении полномочий.