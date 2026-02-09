Подаренный детям-инвалидам дом Масимова оказался им не нужен

Здание по улице Ерейментау 1, в Астане, уже закреплено за центром. Его планировали использовать для занятий детей с ограниченными возможностями, а также организации их психолого-педагогического сопровождения. Однако на данный момент дом не может использоваться для таких целей: необходим капитальный ремонт и реконструкция. Но даже в этом случае потребуется еще дополнительное здание для ребятишек с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, а также с нарушениями интеллекта.