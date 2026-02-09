Бортпроводник из Новосибирска рассказала о секретах работы в небе

По словам бортпроводницы, чаще всего пассажиры оставляют в салоне шапки, перчатки, телефоны и очки, но среди находок были также паспорта, крупные суммы денег и даже домашние пирожки. Она отметила, что животные в полёте обычно ведут себя спокойно, а экипаж с особым вниманием относится к перевозке спортивного инвентаря команд. Ерохова также прокомментировала популярный миф о выборе томатного сока, объяснив его востребованность в воздухе изменением вкусовых ощущений из-за низкого давления, а не характером пассажира.