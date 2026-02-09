Бортпроводник из Новосибирска рассказала о секретах работы в небе

Старший бортпроводник Новосибирского отделения службы бортпроводников Елизавета Ерохова в День гражданской авиации, отмечаемый 9 февраля, рассказала о буднях экипажа и нетипичных ситуациях, возникающих во время полётов. В интервью изданию «Горсайт» она раскрыла, что чаще всего забывают пассажиры, как проходят переговоры с иностранцами без общего языка и какие необычные грузы доводилось перевозить.
«Однажды на пути в Пекин занервничал китайский пассажир, схватился за живот и начал твердить: “Таблюськи! Таблюськи!”… И тут меня осенило: показываю на туалетную комнату: “Лаватори? Тойлет?” Пассажир кричит: “Йес! Таблюськи!” и бежит в указанном направлении. И тут до меня доходит, что в некоторых странах туалет называют по литерам WC: “дабл-ю-си”, — рассказала Елизавета Ерохова в интервью.
По словам бортпроводницы, чаще всего пассажиры оставляют в салоне шапки, перчатки, телефоны и очки, но среди находок были также паспорта, крупные суммы денег и даже домашние пирожки. Она отметила, что животные в полёте обычно ведут себя спокойно, а экипаж с особым вниманием относится к перевозке спортивного инвентаря команд. Ерохова также прокомментировала популярный миф о выборе томатного сока, объяснив его востребованность в воздухе изменением вкусовых ощущений из-за низкого давления, а не характером пассажира.