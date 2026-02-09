Врачи удалили ком волос из желудка 25-летней алматинки

В городской клинической больнице Алматы № 4 сообщили о необычном случае: у 25-летней пациентки в желудке был обнаружен волосяной ком, который находился там около пяти лет и вызвал острую кишечную непроходимость. Женщина поступила в экстренное отделение с жалобами на сильные боли по всему животу, тошноту, многократную рвоту, слабость и сухость во рту.