Врачи удалили ком волос из желудка 25-летней алматинки

В городской клинической больнице Алматы № 4 сообщили о необычном случае: у 25-летней пациентки в желудке был обнаружен волосяной ком, который находился там около пяти лет и вызвал острую кишечную непроходимость. Женщина поступила в экстренное отделение с жалобами на сильные боли по всему животу, тошноту, многократную рвоту, слабость и сухость во рту.
Обзорная рентгенография показала признаки острой кишечной непроходимости. Детальное обследование выявило трихобезоар — плотный ком из волос в желудке. Пациентке срочно потребовалась операция. Хирурги провели лапаротомию и удалили огромный безоар. Извлеченное образование было плотным комом из сплетенных волос. По словам пациентки, привычка класть кончики волос в рот могла сформироваться у нее с детства и казалась безобидной.
Послеоперационный период прошел без осложнений. Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии. Врачи отмечают, что трихобезоары чаще встречаются у людей с трихотилломанией — навязчивым выдергиванием и проглатыванием волос. Такие образования могут долгое время не давать симптомов, проявляясь только на стадии осложнений.
Медики рекомендуют обращаться за медицинской помощью при подозрении на проглатывание инородных предметов, даже если самочувствие остается стабильным. Осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта могут развиться через месяцы и годы.