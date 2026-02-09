Ольга Тумайкина в образе Бабарихи снялась в фильме «Сказки о царе Салтане»: фото красноярской актрисы

В широкий прокат в России выходит новая экранизация пушкинской «Сказки о царе Салтане». Одну из ключевых ролей в картине сыграла актриса, родом из Красноярска, Ольга Тумайкина, которая блистательно перевоплотилась в коварную сватью бабу Бабариху. Торжественная светская премьера фильма состоялась накануне в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». На красную дорожку в компании своих дочерей вышла и Ольга Тумайкина, чей образ в роскошном средневековом наряде, украшенном камнями и вышивкой, стал одним из центральных элементов всей картины. В фильме, режиссёром которого выступил Сарик Андреасян, Тумайкина воплотила на экране властную и завистливую мачеху. Именно её интриги в сговоре с сёстрами главной героини приводят к трагическим событиям: молодую царицу Аннушку (Лиза Моряк) и её новорождённого сына по ложному приказу запечатывают в бочку и бросают в море. Коллегой красноярской актрисы по фильму стал ещё один известный сибиряк — Павел Прилучный, исполнивший роль Царя Салтана. Также в картине заняты Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Антон Богданов и другие актёры. Премьера картины приурочена ко Дню памяти Александра Пушкина, который отмечается 10 февраля. Фильм производства Кинокомпании братьев Андреасян, телеканала ТНТ и Студии KIONFILM выходит в широкий прокат по всей России уже 12 февраля 2026 года.