Центр Омска с прокуратурой и драмтеатром на день оставят без воды

АО «Росводоканал Омск» предупреждает в понедельник, 9 февраля 2026 года, что через неделю, 16 февраля, с 11 до 19 часов будет ремонт водопровода по ул. Спартаковской, д. 3.
Сообщается, что в связи с этим без воды останутся 14 административных здания, 13 многоквартирных дома, 2 культурных и 2 образовательных учреждения, 4 государственных учреждения, 2 религиозных сооружения по адресам:
— ул. Тарская, 2, 4, 7;
— ул. Ленина, 6, 8, 8а;
— ул. Спартаковская, 3, 7, 8, 9, 9а, 10, 13, 18;
— ул. Таубе, 10, 12, 13, 14;
— ул. Партизанская, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 18к1, 20;
— ул. Голика, 2, 2а;
— ул. Петра Некрасова, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 10;
— ул. Достоевского, 2.
Машина с питьевой водой будет стоять на ул. Партизанской, 20, с 11 часов до окончания работ.
Отметим, что по адресу Тарская, 4, расположено здание прокуратуры Омской области, а на Ленина, 8а — Омский академический театр драмы.
Водоканал рекомендует омичам запастись водой на время ремонтных работ.