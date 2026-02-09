Исполнителя покушения на Алексеева вербовали при содействии Польши с помощью его сына

Согласно официальным данным ЦОС ФСБ, подготовка к устранению генерал-лейтенанта Владимира Алексеева велась при активном участии иностранных разведок и ближайших родственников исполнителя. В ведомстве пояснили, что Любомир Корба был вовлечён в деятельность СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Перед отправкой на задание он прошел интенсивный курс огневой подготовки на одном из полигонов Киева, а также подтвердил свою лояльность кураторам в ходе проверки на полиграфе.