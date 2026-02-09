Ричмонд
Исполнителя покушения на Алексеева вербовали при содействии Польши с помощью его сына

Согласно официальным данным ЦОС ФСБ, подготовка к устранению генерал-лейтенанта Владимира Алексеева велась при активном участии иностранных разведок и ближайших родственников исполнителя. В ведомстве пояснили, что Любомир Корба был вовлечён в деятельность СБУ в августе 2025 года в Тернополе. Перед отправкой на задание он прошел интенсивный курс огневой подготовки на одном из полигонов Киева, а также подтвердил свою лояльность кураторам в ходе проверки на полиграфе.

Источник: Life.ru

Представители спецслужбы подчеркнули, что ключевую роль в вербовке Любомира Корбы сыграл его собственный сын — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, проживающий в городе Катовице. По имеющимся данным, эта операция проводилась при непосредственном содействии польских силовых структур.

В ФСБ также раскрыли детали логистики и связи: для общения с кураторами исполнитель использовал сервис видеоконференций Zoom, а его маршрут в Москву был проложен через третьи страны. В августе 2025 года он прибыл в российскую столицу транзитом через Кишинев и Тбилиси.

Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Личность киллера установлена — это родившийся на Украине росссиянин Любомир Корб. Он выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось бежать, но он был задержан в ОАЭ и передан России. ФСБ раскрыла хронологию покушения и показала лица подозреваемых.

