Исполнителя покушения на Алексеева вербовали при содействии Польши с помощью его сына

Представители спецслужбы подчеркнули, что ключевую роль в вербовке Любомира Корбы сыграл его собственный сын — гражданин Польши Любош Корба 1998 года рождения, проживающий в городе Катовице. По имеющимся данным, эта операция проводилась при непосредственном содействии польских силовых структур.
В ФСБ также раскрыли детали логистики и связи: для общения с кураторами исполнитель использовал сервис видеоконференций Zoom, а его маршрут в Москву был проложен через третьи страны. В августе 2025 года он прибыл в российскую столицу транзитом через Кишинев и Тбилиси.
Напомним, 6 февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Личность киллера установлена — это родившийся на Украине росссиянин Любомир Корб. Он выстрелил в офицера в подъезде его дома. Преступнику удалось бежать, но он был задержан в ОАЭ и передан России. ФСБ раскрыла хронологию покушения и показала лица подозреваемых.
