Александрова десятая в мире: итоги обновления рейтинга WTA

Поводом для роста в классификации стало выступление Александровой на турнире категории WTA 500 в Абу-Даби, где она пробилась в финал. В решающем матче россиянка уступила чешской спортсменке Саре Бейлек, занимавшей на момент встречи сто первую позицию в мировом рейтинге. В активе Александровой теперь 3200 рейтинговых очков.