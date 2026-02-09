Ричмонд
Александрова десятая в мире: итоги обновления рейтинга WTA

Екатерина Александрова поднялась на десятую строчку рейтинга WTA после выхода в финал турнира категории 500 в Абу-Даби, где уступила чешке Саре Бейлек, занимавшей 101-ю позицию. В активе россиянки 3200 рейтинговых очков. Лидером среди российских теннисисток остаётся Мирра Андреева (7-е место). Первую тройку мирового рейтинга составляют Соболенко, Швёнтек и Рыбакина.

Российская теннисистка Екатерина Александрова улучшила позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации, переместившись с одиннадцатой на десятую строчку. Обновлённая версия рейтинга WTA опубликована на официальном сайте организации.

Поводом для роста в классификации стало выступление Александровой на турнире категории WTA 500 в Абу-Даби, где она пробилась в финал. В решающем матче россиянка уступила чешской спортсменке Саре Бейлек, занимавшей на момент встречи сто первую позицию в мировом рейтинге. В активе Александровой теперь 3200 рейтинговых очков.

Лидером среди российских теннисисток остаётся Мирра Андреева, сохранившая седьмую строчку мирового рейтинга WTA. Первую тройку рейтинга по-прежнему составляют Арина Соболенко из Беларуси, полька Ига Швёнтек и представительница Казахстана Елена Рыбакина.