Александрова десятая в мире: итоги обновления рейтинга WTA

Екатерина Александрова поднялась на десятую строчку рейтинга WTA после выхода в финал турнира категории 500 в Абу-Даби, где уступила чешке Саре Бейлек, занимавшей 101-ю позицию. В активе россиянки 3200 рейтинговых очков. Лидером среди российских теннисисток остаётся Мирра Андреева (7-е место). Первую тройку мирового рейтинга составляют Соболенко, Швёнтек и Рыбакина.
