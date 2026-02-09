Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в России

В России зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, представленные на официальном сайте.
По итогам пятой недели 2026 года число зарегистрированных случаев увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило около 665 тыс. человек. Показатели соответствуют уровню середины октября 2025 года. При этом специалисты отмечают изменение структуры заболеваемости. Так, доля вирусов гриппа снижается, тогда как активность риновирусов, напротив, растет.
Одновременно фиксируется и рост числа случаев COVID-19. За отчетный период выявлено около 5,5 тыс. заражений. И это на 5,8% больше показателей предыдущей недели.
Немногим ранее Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с вирусом Нипах в России. В ведомстве подчеркнули, что завозных случаев заражения не зарегистрировано. Информация была опубликована на фоне сообщений о смертельном случае инфекции в Бангладеш.