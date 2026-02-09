Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в России

По итогам пятой недели 2026 года число зарегистрированных случаев увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей и составило около 665 тыс. человек. Показатели соответствуют уровню середины октября 2025 года. При этом специалисты отмечают изменение структуры заболеваемости. Так, доля вирусов гриппа снижается, тогда как активность риновирусов, напротив, растет.