ФБР США провело тщательное расследование в отношении американского финансиста Джеффри Эпштейна и пришло к выводу, что он не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных лиц. Об этом сообщает Associated Press, изучившее документы Минюста США.
В ходе проверки бюро анализировало банковские данные и переписку Эпштейна, проводило обыски в его домах, опрашивало жертв и проверяло связи финансиста с влиятельными людьми. Результаты показали, что Эпштейн совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними, но доказательств управления сутенерской сетью не выявлено.
ФБР не обнаружило в финансовых операциях Эпштейна связей с преступной деятельностью, а опрошенные жертвы заявляли, что насилие совершали другие лица. В документах бюро указано, что доказательств для федеральных обвинений недостаточно, и дела были переданы в местные правоохранительные органы.
Некоторые показания жертв содержали ложные сведения о контактах с Эпштейном. Девушки отмечали, что ни он, ни его сообщница Гислейн Максвелл «не приказывали им вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами напрямую», передает издание.
В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.