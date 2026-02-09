Ричмонд
AP: ФБР пришло к выводу, что Эпштейн не был руководителем сутенерской сети

ФБР США провело тщательное расследование в отношении американского финансиста Джеффри Эпштейна и пришло к выводу, что он не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных лиц. Об этом сообщает Associated Press, изучившее документы Минюста США.

В ходе проверки бюро анализировало банковские данные и переписку Эпштейна, проводило обыски в его домах, опрашивало жертв и проверяло связи финансиста с влиятельными людьми. Результаты показали, что Эпштейн совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними, но доказательств управления сутенерской сетью не выявлено.

ФБР не обнаружило в финансовых операциях Эпштейна связей с преступной деятельностью, а опрошенные жертвы заявляли, что насилие совершали другие лица. В документах бюро указано, что доказательств для федеральных обвинений недостаточно, и дела были переданы в местные правоохранительные органы.

Некоторые показания жертв содержали ложные сведения о контактах с Эпштейном. Девушки отмечали, что ни он, ни его сообщница Гислейн Максвелл «не приказывали им вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами напрямую», передает издание.

В общей сложности Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Джеффри Эпштейна. Он писал о коррупции на Украине и планировал передать Кремлю «ценные сведения» об американском президенте. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

