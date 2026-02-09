В Новосибирской области спасли более 4,3 тысячи человек от инфаркта

В 2025 году в Новосибирской области благодаря работе региональных сосудистых центров и системной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний удалось спасти 4 305 жизней. Летальность от инфаркта миокарда снизилась с 12,7% в 2024 году до 11,2% в 2025 году, сообщили в областном минздраве.