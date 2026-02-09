Омские прокуроры обеспечили инвалида техническим средством реабилитации

В целях защиты его прав прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении Фонда пенсионного и социального страхования РФ выдать инвалиду ортопедическую обувь и выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик удовлетворил исковые требования прокуратуры в добровольном порядке, в связи с чем производство по делу прекращено.