Почему казахстанцам нужно заранее обратиться за пенсией, рассказали в ЕНПФ

В Казахстане мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 61 год. Выплаты им осуществляются из государственного бюджета, а также из собственных накоплений, если они имеются. Чтобы назначить пенсию, нужно обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН), и лучше сделать это заранее. Как напомнили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), оформить выплаты можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Все виды пенсионных выплат при этом производятся со дня обращения. Если заявление подано уже будучи на пенсии, то датой обращения будет считаться этот день. Если подать заявление заранее, то датой начала выплат будет день выхода на пенсию.