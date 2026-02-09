Почему казахстанцам нужно заранее обратиться за пенсией, рассказали в ЕНПФ

В Казахстане мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 61 год. Выплаты им осуществляются из государственного бюджета, а также из собственных накоплений, если они имеются. Чтобы назначить пенсию, нужно обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН), и лучше сделать это заранее. Как напомнили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), оформить выплаты можно за 10 дней до наступления пенсионного возраста. Все виды пенсионных выплат при этом производятся со дня обращения. Если заявление подано уже будучи на пенсии, то датой обращения будет считаться этот день. Если подать заявление заранее, то датой начала выплат будет день выхода на пенсию.
Если не подать заявление вовремя, казахстанец рискует остаться без первой пенсионной выплаты по расписанию. Опоздание со сдачей документов приведет к недополучению денег, положенных при наступлении пенсионного возраста. Государственную пенсию за пропущенные месяцы выплачивать не будут. Накопительная пенсия работает по тому же принципу: пропущенную выплату не доплатят, но она и не «сгорит», как госпенсия. Выплата из ЕНПФ осуществляется из собственных накоплений казахстанца до тех пор, пока на пенсионном счете есть деньги.
Раньше за пенсией в ЕНПФ нужно было обращаться отдельно, но теперь достаточно заявления в ЦОН — фонд автоматически назначит выплаты вместе с государственной пенсией. Обращаться в фонд следует только тем гражданам, которые хотят оформить выплаты в связи с бессрочным установлением инвалидности первой или второй группы. Это также можно сделать через официальный сайт, если есть электронная цифровая подпись (ЭЦП).