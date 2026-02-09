Омичка рассказала, как её песня о городе прозвучала на федеральном канале

Жительница Омска Анастасия Орлова стала участницей популярного музыкального шоу «Конфетка» (16+) на федеральном канале ТНТ. Она представила жюри и зрителям свою авторскую «Песню про Омск», которую с друзьями сняла восемь лет назад.
Клип, собравший десятки тысяч просмотров, стал искренним признанием в любви родному городу. Выступление омички тронуло судей: Клава Кока поделилась тёплыми воспоминаниями об Омске, а Демис Карибидис рассказал, что жил здесь в детстве. В новом прочтении песню исполнил Стас Пьеха с детским хором.
Хотя главный приз в 500 тысяч рублей Анастасии не достался, она смогла громко заявить о своём городе на всю страну. Участие в проекте она назвала исполнением мечты и призналась, что получила огромное удовольствие от работы в студии.