На Соборном в Ростове устранили аварию на теплотрассе

Восстановительный ремонт завершили в Ростове после отключения тепла в 28 домах.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты еще вчера, 8 февраля, завершили восстановительные работы в переулке Соборном в Ростове-на-Дону, где без тепла и горячей воды временно оставались 28 многоквартирных домов. Об этом сообщает компания «Ростовские тепловые сети» (РТС).

— Ремонтные работы на Соборном, 32 завершены. Теплотрасса заполнена. Информация о необходимости подключения домов в границах Тельмана и Пушкинской передана в управляющие организации, — уточнили в компании.

Также ростовчанам напомнили, что в случае отсутствия горячей воды или отопления после ремонта нужно сначала обращаться в свою управляющую компанию.

Кроме того, ростовчан попросили сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу РТС при обнаружении течи, размывов грунта или дорожного покрытия. К таким местам лучше не приближаться.

