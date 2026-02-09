Ричмонд
Сару Назарбаеву выписали из больницы в Алматы

Супруга первого президента Казахстана проходила лечение в медучреждении.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 фев — Sputnik. Супругу первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Сару Назарбаеву выписали из больницы, сообщили СМИ.

Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан прокомментировали в пресс-службе Национального госпиталя.

«Больная прошла лечение в Национальном госпитале и в январе текущего года была выписана на амбулаторное лечение. Иная информация, включая сведения о состоянии здоровья, диагнозе, методах и результатах лечения, подлежит врачебной тайне и не разглашается в соответствии со статьей 273 Кодекса Республики Казахстан “О здоровье народа и системе здравоохранения”, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай сообщал, что ее госпитализировали на лечение в Национальный госпиталь Медицинского центра Управделами президента в Алматы. Также он попросил представителей СМИ и пользователей соцсетей проявлять корректность и уважение.