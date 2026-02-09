Ричмонд
Омские хоккеисты выиграли Матч звезд КХЛ в составе KHL RUS Stars

Счет встречи этой команды со сборной из молодых KHL U23 Stars составил 9:2.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 8 февраля завершился Матч звезд КХЛ. В его финале команда KHL RUS Stars уверенно обыграла сборную KHL U23 Stars, составленную из молодых игроков разных клубов лиги, со счетом 9:2.

Счет в матче открыл форвард «Авангарда» Константин Окулов (на фото). А капитан нашей команды, защитник Дамир Шарипзянов, ярко проявил себя в мастер-шоу, бросив шайбу со скоростью в 152,65 км/ч в конкурсе «Сила броска».

В матче за третье место команда KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars со счетом 9:6. В составе команды легионеров выступал еще один игрок «Авангарда» — форвард Эндрю Потуральски. Он в данной конкретной игре забил гол, причем очень красиво и легко. После этого счет стал 3:6 в пользу уральцев.

Город проведения Матча звезд КХЛ-2027 при этом пока не определен. Среди претендентов в том числе называют Омск и «G-Drive Арену».

Ранее мы публиковали эксклюзивный комментарий Константина Окулова после матча с «Автомобилистом», где он делился и ожиданиями от будущего Матча звезд.