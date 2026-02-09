Омские хоккеисты выиграли Матч звезд КХЛ в составе KHL RUS Stars

В матче за третье место команда KHL Ural Stars обыграла KHL World Stars со счетом 9:6. В составе команды легионеров выступал еще один игрок «Авангарда» — форвард Эндрю Потуральски. Он в данной конкретной игре забил гол, причем очень красиво и легко. После этого счет стал 3:6 в пользу уральцев.