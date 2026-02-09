Власти Минска назвали случай, когда приватизацию квартиры могут отменить. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщила заместитель начальника отдела жилищной политики администрации Первомайского района Карина Мяделец.
Она обратила внимание, что стоимость приватизируемого жилья не индексируется. Это значит, что суммы остаются неизменными на протяжении 40 лет, в течение которых она будет выплачиваться. Кстати, платежи за приватизацию составляют от 98 копеек до 45 рублей в месяц.
Карина Мяделец заметила, что данные платежи не включаются в жировку, и плату за приватизацию необходимо вносить отдельно — через отделение «Беларусбанка» или же через ЕРИП.
— Бывает, люди просто забывают внести злополучные 98 копеек. Чаще всего такое происходит с пожилыми, — заметила Мяделец.
По ее словам, родственники, которые помогают по хозяйству, не всегда знают про существование отдельного платежа. Замначальника уточнила, что в договоре данный пункт регламентирован довольно четко: если белорус в течение 12 расчетных периодов не оплачивает приватизацию, то администрация имеет право обратиться в суд с иском о расторжении договора.
— Многие ошибочно полагают: если приватизация завершилась в 2016-м, то расторгнуть документ не получится. Все не так. Есть постановление Верховного Суда, где прописано, что при рассмотрении споров такого характера суд руководствуется нормами, действующими на период заключения договоров, когда законодательство давало администрации такое право, — отмечает специалист.
Она заметила, что в 2025 году было расторгнуто четыре договора по причине неуплаты, а помещения оказались включены в состав арендного жилья. Вместе с тем, если белорусы, которые не успели вовремя подать заявление на приватизацию, вносят арендную плату с понижающим коэффициентом, и это сумма небольшая, то при отмене договора плата будет рассчитываться на общих основаниях.
Неоплата без уважительных причин в течение полугода является основанием для выселения в судебном порядке. Мяделец напоминает: платежи за приватизацию белорусам необходимо вносить каждый месяц. И ошибочно думать о том, что если в начале года была внесена большая сумма, то можно забыть про оплату на определенный период. Однако пропущенные месяцы будут считаться непогашенными.
Кстати, власти решили, попадут ли хрущевки под реновацию в Минске.
Тем временем власти раскрыли, что будет с переселением и компенсацией за жилье при реновации в Беларуси.
Ранее Минстройархитектуры сообщило, что более 2500 «хрущевок» направят на реновацию в Беларуси.