Власти Минска назвали случай, когда приватизацию квартиры могут отменить

Она заметила, что в 2025 году было расторгнуто четыре договора по причине неуплаты, а помещения оказались включены в состав арендного жилья. Вместе с тем, если белорусы, которые не успели вовремя подать заявление на приватизацию, вносят арендную плату с понижающим коэффициентом, и это сумма небольшая, то при отмене договора плата будет рассчитываться на общих основаниях.