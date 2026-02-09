Mash: Звезда «Не родись красивой» Уварова госпитализирована с переломом ноги

Mash обвиняли в создании фейковых сенсаций уже несколько раз. В прошлом году столичный Таганский районный суд назначил Telegram-каналу административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Генерального директора издания Надежду Клименко также привлекли к ответственности за злоупотребление свободой СМИ.