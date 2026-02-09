Mash: Звезда «Не родись красивой» Уварова госпитализирована с переломом ноги

Актриса сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова была госпитализирована с травмой ноги. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает Mash.
45-летняя артистка каталась на коньках в районе Лужников, упала и получила перелом. Скорая помощь приехала прямо на каток и доставила Уварову в НИИ имени Склифосовского.
Медики оказали необходимую помощь, однако подробности о состоянии актрисы пока не раскрываются, передает Telegram-канал.
Ранее журналисты Mash утверждали, что актриса Мария Аронова обратилась к врачам из-за долгих и мучительных приступов икоты. Медики якобы провели обследование артистки, в ходе которого обнаружили серьезные повреждения внутренних органов. Позже директор актрисы Наталья Дмитрюкова назвала неправдой появившуюся информацию и заявила, что Аронова чувствует себя прекрасно.
Mash обвиняли в создании фейковых сенсаций уже несколько раз. В прошлом году столичный Таганский районный суд назначил Telegram-каналу административный штраф в размере 200 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Генерального директора издания Надежду Клименко также привлекли к ответственности за злоупотребление свободой СМИ.