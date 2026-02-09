Ричмонд
В РФ заблокировали сервисы, которые предлагали помощь в снижении налогов

Тушинский районный суд Москвы заблокировал несколько интернет-сервисов для незаконного снижения налогов. Сайты предлагали их «оптимизацию», из-за чего государство было вынуждено возвращать деньги, фактически не поступавшие в казну.

Как пишет Baza, владельцы ресурсов публиковали инструкции и предлагали содействие в проведении таких операций. В схеме использовалась подделка документов для получения вычетов НДС по несуществующим сделкам. Такие махинации приводили к дырам в бюджете.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. По его словам, это побудит арендаторов вынуждать владельцев недвижимости переходить в правовое поле.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.