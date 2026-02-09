В Уфе возродят легендарный спектакль по древнему индийскому эпосу.

Интересным культурным событием 2026 года станет возвращение на сцену Башкирского театра кукол легендарного спектакля «Индийская легенда». Премьера планируется весной, постановкой спектакля занимается режиссер Ольга Шарафутдинова.
Спектакль «Индийская легенда» по мотивам древнеиндийского эпоса «Рамаяна» впервые был поставлен на сцене Башкирского театра кукол в 1987 году тогдашним главным режиссером театра Павлом Мельниченко. Художественным оформлением спектакля занимался известный художник Наиль Байбурин. Спектакль трижды показывали в Индии.
«Эту постановку по праву можно назвать гордостью всей республики: она принесла Башкирскому театру кукол Государственную премию Индии имени Джавахарлала Неру. До сих пор БГТК остается единственным в России театром — обладателем этой престижной награды», — отметили в пресс-службе театра.