В Уфе возродят легендарный спектакль по древнему индийскому эпосу.

«Эту постановку по праву можно назвать гордостью всей республики: она принесла Башкирскому театру кукол Государственную премию Индии имени Джавахарлала Неру. До сих пор БГТК остается единственным в России театром — обладателем этой престижной награды», — отметили в пресс-службе театра.