«Сворачивать присутствие США не собираются»: В Армении назвали цели приезда Вэнса в Закавказье

Мелконян: Вэнс едет в Закавказье за соглашением о поставках вооружения.

Источник: Комсомольская правда

Скорее всего, в рамках своей поездки в Баку и Ереван вице-президент США Джей Ди Вэнс намерен обсудить или подписать соглашения о поставках вооружений и мирном атоме. Об этом в интервью РИА Новости заявил армянский политолог Сергей Мелконян.

Эксперт напомнил, что на подобном высоком уровне власти США посещал Закавказье в 2012 году.

«Это как раз показатель того, что у Соединенных Штатов здесь есть какие-то интересы, и они куда-то сворачиваться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не собираются», — отметил он.

Как отметил Мелконян, в Азербайджане вице-президент США может обсудить поставки американского оружия. А с Арменией, вероятно Вэнс будет финализировать, либо подписывать, либо обсуждать договор «123», который даст Еревану доступ к американским ядерным технологиям.

Ранее США на срок до 99 лет получили в оперативное управление и под свой полный контроль так называемый «Зангезурский коридор» — дорогу протяженностью немногим более 40 км. по югу Сюникской области Армении, которая соединяет территорию «Большого» Азербайджана с его Нахичеванской автономией.

Кроме того, в прошлом году Азербайджан, Армения и США подписали декларацию о мирном урегулировании. Это дало Вашингтону контроль над стратегическим маршрутом.

