В Омске на Красном Пути ввели координированное управление светофорами

Благодаря такой системе время проезда на трёх местных перекрёстках сократилось на 30%.

Источник: Om1 Омск

На улице Красный Путь в Омске ввели координированное управление светофорами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Систему, при которой сигналы светофоров синхронизируются на нескольких участках для создания плавного потока движения, начали тестировать ещё в конце января.

Теперь на перекрёстках Красный Путь — Кемеровская, Красный Путь — остановка «Рабиновича» и Красный Путь — Фрунзе утром светофоры будут работать в направлении центра города, а вечером — в направлении городка Нефтяников.

Отмечается, что благодаря принятым мерам время проезда на данных участках сократилось до 30%. Кроме того, образовавшийся резерв времени улучшил движение на подходах с улицы Кемеровской.