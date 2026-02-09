В Омске на Красном Пути ввели координированное управление светофорами

На улице Красный Путь в Омске ввели координированное управление светофорами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. Систему, при которой сигналы светофоров синхронизируются на нескольких участках для создания плавного потока движения, начали тестировать ещё в конце января.
Теперь на перекрёстках Красный Путь — Кемеровская, Красный Путь — остановка «Рабиновича» и Красный Путь — Фрунзе утром светофоры будут работать в направлении центра города, а вечером — в направлении городка Нефтяников.
Отмечается, что благодаря принятым мерам время проезда на данных участках сократилось до 30%. Кроме того, образовавшийся резерв времени улучшил движение на подходах с улицы Кемеровской.