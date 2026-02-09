Ричмонд
Куба предупредила об отсутствии авиационного топлива в течение месяца

Дозаправка будет недоступна в девяти аэропортах Кубы с 10 февраля по 11 марта.

Источник: Комсомольская правда

Куба столкнулась с острым дефицитом авиатоплива, который может парализовать международные перевозки на целый месяц. Об этом сообщает испанское агентство Efe со ссылкой на официальное уведомление для авиаторов.

Международный аэропорт Гаваны распространил предупреждение о нехватке горючего с 10 февраля по 11 марта. Ситуация касается девяти ключевых воздушных гаваней страны, включая курортные Варадеро и Кайо-Коко.

Авиакомпаниям придется искать альтернативные решения для продолжения полетов. Портал Ciber Cuba пишет, что перевозчики вынуждены брать дополнительное топливо при вылете или делать технические остановки для заправки в других странах.

Кризис затронул все виды авиасообщения, включая пассажирские, грузовые и чартерные рейсы. Под ударом оказались воздушные связи Кубы с США, Европой и государствами Латинской Америки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсуждал эту ситуацию с главой кубинского МИД Бруно Родригесом. Министр заявил о неприемлемости экономического давления на Гавану. Российская сторона вновь подтвердила свою принципиальную позицию по данному вопросу. В Москве считают практику санкционного и силового давления на Кубу недопустимой.

