Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80 тысяч кубометров снега вывезли из Новосибирска за трое суток

Такой объем снега равен примерно 5 534 самосвалам.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске продолжаются работы по уборке снега. За прошедшие трое суток из города вывезли более 80 тысяч кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такой объем снега равен примерно 5 534 самосвалам.

— Очистили 1 362 парковки, островка безопасности, заездных кармана, въезда (выезда), 681 пешеходный переход, 668 остановок общественного транспорта, 186 лестниц, 111 дорожных знаков и 3 сквера, — рассказали в пресс-службе.

Для обработки улично-дорожной сети использовали более 1,3 тонны специальных реагентов — ими обработали 2 522 км дорог города.

Снегоуборочные работы продолжаются на улицах: Владимировской, Нарымской, Петухова, Немировича-Данченко, Первомайской, Приграничной, Тюленина, Новоуральской, Адриена Лежена, Большевистской, Часовой, на бульваре Молодежи, Красном проспекте, территориях многофункциональной ледовой арены, ЖК «Матрешкин двор», Бугринском мосту, кольце 5−6-го микрорайонов, Гусинобродском шоссе и других.