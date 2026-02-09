Более 80 тысяч кубометров снега вывезли из Новосибирска за трое суток

В Новосибирске продолжаются работы по уборке снега. За прошедшие трое суток из города вывезли более 80 тысяч кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такой объем снега равен примерно 5 534 самосвалам.
— Очистили 1 362 парковки, островка безопасности, заездных кармана, въезда (выезда), 681 пешеходный переход, 668 остановок общественного транспорта, 186 лестниц, 111 дорожных знаков и 3 сквера, — рассказали в пресс-службе.
Для обработки улично-дорожной сети использовали более 1,3 тонны специальных реагентов — ими обработали 2 522 км дорог города.
Снегоуборочные работы продолжаются на улицах: Владимировской, Нарымской, Петухова, Немировича-Данченко, Первомайской, Приграничной, Тюленина, Новоуральской, Адриена Лежена, Большевистской, Часовой, на бульваре Молодежи, Красном проспекте, территориях многофункциональной ледовой арены, ЖК «Матрешкин двор», Бугринском мосту, кольце 5−6-го микрорайонов, Гусинобродском шоссе и других.