Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП: на железной дороге вытекли нефтепродукты в Новосибирской области

Чрезвычайное происшествие случилось в районе станции Тебисская.

Источник: Om1 Новосибирск

В Чановском районе Новосибирской области на железной дороге произошло чрезвычайное происшествие, связанное с разливом нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Информация об инциденте была озвучена 9 февраля на оперативном совещании при губернаторе заместителем начальника Главного управления МЧС России по региону Евгением Лебедевым. По данным спасательного ведомства, на место оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий, пострадавших в результате происшествия нет.

«В районе станции Тебисская из вагонов-цистерн разлились нефтепродукты», — сообщил на оперативном совещании при губернаторе заместитель начальника МЧС Новосибирской области.

По предварительной информации, причиной инцидента стала течь в железнодорожном составе, перевозившем нефтепродукты. Работы по локализации и ликвидации последствий разлива ведутся силами оперативных служб.