ЧП: на железной дороге вытекли нефтепродукты в Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области на железной дороге произошло чрезвычайное происшествие, связанное с разливом нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Информация об инциденте была озвучена 9 февраля на оперативном совещании при губернаторе заместителем начальника Главного управления МЧС России по региону Евгением Лебедевым. По данным спасательного ведомства, на место оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий, пострадавших в результате происшествия нет.