ЧП: на железной дороге вытекли нефтепродукты в Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области на железной дороге произошло чрезвычайное происшествие, связанное с разливом нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Информация об инциденте была озвучена 9 февраля на оперативном совещании при губернаторе заместителем начальника Главного управления МЧС России по региону Евгением Лебедевым. По данным спасательного ведомства, на место оперативно прибыли экстренные службы для ликвидации последствий, пострадавших в результате происшествия нет.
«В районе станции Тебисская из вагонов-цистерн разлились нефтепродукты», — сообщил на оперативном совещании при губернаторе заместитель начальника МЧС Новосибирской области.
По предварительной информации, причиной инцидента стала течь в железнодорожном составе, перевозившем нефтепродукты. Работы по локализации и ликвидации последствий разлива ведутся силами оперативных служб.