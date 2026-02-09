Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанские кинематографисты не опасаются цензуры из-за новых правил для кино

С разработкой нового закона, касающегося креативных индустрий, появились опасения, что казахстанское кино будет сильнее контролировать государство. Kursiv LifeStyle узнал у кинематографистов на QARA Forum, что они думают о поправках для креативных индустрий Казахстана, принятых Сенатом 6 февраля.

Источник: Курсив

Новый закон затрагивает работу кино и подразумевает, что срок рассмотрения заявок на прокат фильмов увеличат с одной недели до 30 рабочих дней. Кроме того появится обязательная предпрокатная экспертиза с определением возрастной категории фильмов.

По мнению продюсера фильма «Каш» Евгении Моревой, увеличение срока рассмотрения заявок было необходимым, поскольку семи дней недостаточно с учетом большого количества прокатных заявлений.

«Я уверена, что за неделю там нормально, не отсматривалось ничего. Свои фильмы я всегда передавала в прокат как минимум за месяц. К этому нужно быть готовым заранее. Если отдавать материал за неделю, это большой риск. В случае отказа или замечаний просто не остается времени что-то исправить, а запас по времени должен быть всегда», — поделилась с Kursiv LifeStyle продюсер.

Морева сказала, что те, кто подает фильмы на получение прокатного удостоверения, должны заранее понимать, какие моменты могут вызвать вопросы.

«Нужно дисциплинарно быть честными с самими собой, заранее эти вопросы проговорить и спокойно сдавать фильм. Нигде в мире нет такого, что ты получаешь прокатное удостоверение за неделю. Это очень большие поблажки были нам, в том числе», — сказала продюсер.

Президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнар Абикеева считает, что в начале независимости цензуры было действительно меньше. Тем не менее, казахстанское кино сможет выжить.

«Сейчас это все формализуется, но со временем ситуация все равно изменится. В индустрии становится больше молодежи. От госзаказа почти ничего не зависит. Кино делают частные студии, и даже если гайки будут закручивать, серьезного влияния на отрасль это уже не окажет», — рассказала киновед.

Среди нынешних проблем с кино Абикеева выделила разрыв между кинематографистами и прокатчиками. Последние ввиду возраста диктуют правила и продвигают только те фильмы, которые, по их мнению интересны зрителям.

«Жду не дождусь, что мы все-таки выйдем на диалог с современностью. Одна из девушек даже спросила, почему у нас все фильмы такие как “Бизнес по-казахски”, почему казахи такие глупые и так далее. У нас нет картин о продвинутой такой толковой молодежи. Дело в прокатчиках, которые говорят: “вот это казахам пойдет”», — поделилась с Kursiv LifeStyle Абикеева.

Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что полнометражный документальный фильм «Сны реки» режиссерки Кристины Михайловой вошел в программу Forum Special Берлинского международного кинофестиваля.