Казахстанские кинематографисты не опасаются цензуры из-за новых правил для кино

«Я уверена, что за неделю там нормально, не отсматривалось ничего. Свои фильмы я всегда передавала в прокат как минимум за месяц. К этому нужно быть готовым заранее. Если отдавать материал за неделю, это большой риск. В случае отказа или замечаний просто не остается времени что-то исправить, а запас по времени должен быть всегда», — поделилась с Kursiv LifeStyle продюсер.