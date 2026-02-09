Казахстанские кинематографисты не опасаются цензуры из-за новых правил для кино

Новый закон затрагивает работу кино и подразумевает, что срок рассмотрения заявок на прокат фильмов увеличат с одной недели до 30 рабочих дней. Кроме того появится обязательная предпрокатная экспертиза с определением возрастной категории фильмов.
По мнению продюсера фильма «Каш» Евгении Моревой, увеличение срока рассмотрения заявок было необходимым, поскольку семи дней недостаточно с учетом большого количества прокатных заявлений.
«Я уверена, что за неделю там нормально, не отсматривалось ничего. Свои фильмы я всегда передавала в прокат как минимум за месяц. К этому нужно быть готовым заранее. Если отдавать материал за неделю, это большой риск. В случае отказа или замечаний просто не остается времени что-то исправить, а запас по времени должен быть всегда», — поделилась с Kursiv LifeStyle продюсер.
Морева сказала, что те, кто подает фильмы на получение прокатного удостоверения, должны заранее понимать, какие моменты могут вызвать вопросы.
«Нужно дисциплинарно быть честными с самими собой, заранее эти вопросы проговорить и спокойно сдавать фильм. Нигде в мире нет такого, что ты получаешь прокатное удостоверение за неделю. Это очень большие поблажки были нам, в том числе», — сказала продюсер.
Президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнар Абикеева считает, что в начале независимости цензуры было действительно меньше. Тем не менее, казахстанское кино сможет выжить.
«Сейчас это все формализуется, но со временем ситуация все равно изменится. В индустрии становится больше молодежи. От госзаказа почти ничего не зависит. Кино делают частные студии, и даже если гайки будут закручивать, серьезного влияния на отрасль это уже не окажет», — рассказала киновед.
Среди нынешних проблем с кино Абикеева выделила разрыв между кинематографистами и прокатчиками. Последние ввиду возраста диктуют правила и продвигают только те фильмы, которые, по их мнению интересны зрителям.
«Жду не дождусь, что мы все-таки выйдем на диалог с современностью. Одна из девушек даже спросила, почему у нас все фильмы такие как “Бизнес по-казахски”, почему казахи такие глупые и так далее. У нас нет картин о продвинутой такой толковой молодежи. Дело в прокатчиках, которые говорят: “вот это казахам пойдет”», — поделилась с Kursiv LifeStyle Абикеева.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что полнометражный документальный фильм «Сны реки» режиссерки Кристины Михайловой вошел в программу Forum Special Берлинского международного кинофестиваля.