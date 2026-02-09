Овчинский: на ул. Летчика Бабушкина построят дом по программе реновации

Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в Савеловском районе заселили первый жилой комплекс, возведенный по реновации. Три новых здания разной этажности построены по индивидуальному архитектурному проекту. Фасады отделаны белыми навесными панелями, лоджии и балконы — остеклены. Для установки кондиционеров смонтированы специальные короба, а входные группы украшены витражным остеклением. Всего в жилом комплексе создано пятьсот семнадцать квартир улучшенной планировки общей площадью 29,8 тыс. кв. м, которые соответствуют московскому стандарту данной программы. Отделка в квартирах и местах общего пользования выполнена на высоком уровне. Новоселье здесь справят более тысячи москвичей. Для их удобства на территории обустроен подземный паркинг, рассчитанный на восемьдесят шесть автомобилей.