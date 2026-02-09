Овчинский: на ул. Летчика Бабушкина построят дом по программе реновации

На северо-востоке Москвы, в Бабушкинском районе, возведут дом по программе реновации. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, соответствующие изменения внесены в правила землепользования и застройки.
Строительные работы будут вестись на улице Летчика Бабушкина, зем. уч. 41А.
«На территории площадью более одного гектара возведут жилой дом предельной площадью 57,4 тысячи квадратных метров. На первых этажах предусмотрены нежилые помещения под размещение объектов социально-бытового назначения. Придомовую территорию благоустроят, на ней появятся детские и спортивные площадки», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
Жилой комплекс будет построен в районе с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В непосредственной близости расположены станция метро «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии и парк «Торфянка».
Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в Савеловском районе заселили первый жилой комплекс, возведенный по реновации. Три новых здания разной этажности построены по индивидуальному архитектурному проекту. Фасады отделаны белыми навесными панелями, лоджии и балконы — остеклены. Для установки кондиционеров смонтированы специальные короба, а входные группы украшены витражным остеклением. Всего в жилом комплексе создано пятьсот семнадцать квартир улучшенной планировки общей площадью 29,8 тыс. кв. м, которые соответствуют московскому стандарту данной программы. Отделка в квартирах и местах общего пользования выполнена на высоком уровне. Новоселье здесь справят более тысячи москвичей. Для их удобства на территории обустроен подземный паркинг, рассчитанный на восемьдесят шесть автомобилей.
Напомним, программу реновации утвердили почти девять лет назад. Она охватывает примерно миллион жителей Москвы. В рамках нее планируется переселить жильцов из 5176 домов. Сергей Собянин ранее дал указание ускорить реализацию программы вдвое. Ускоренные темпы строительства жилья соответствуют задачам и целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».