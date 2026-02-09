Ричмонд
AP: ФБР не нашло доказательств того, что Эпштейн руководил сутенёрской сетью

Федеральное бюро расследований США пришло к неожиданному выводу по делу Джеффри Эпштейна. Согласно документам, изученным агентством Associated Press, ФБР не нашло достаточных доказательств, что финансист руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для элиты.

Ведомство годами анализировало банковские операции, электронную почту Эпштейна и опрашивало жертв. В платежах не выявили связей с преступной деятельностью, а некоторые показания потерпевших содержали ложные сведения. Многие девушки заявляли, что ни Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл прямо не приказывали им вступать в связи с другими мужчинами.

ФБР признаёт, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних. Однако дела против других предполагаемых участников были переданы местным властям из-за отсутствия доказательств для федерального обвинения.

Ранее стало известно, что ключевую роль в вербовке российских девушек для сети Эпштейна сыграла модель из Москвы. Её настоящее имя Светлана Пожидаева. Она известна под псевдонимом Лана и окончила престижный МГИМО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

