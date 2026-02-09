AP: ФБР не нашло доказательств того, что Эпштейн руководил сутенёрской сетью

Ведомство годами анализировало банковские операции, электронную почту Эпштейна и опрашивало жертв. В платежах не выявили связей с преступной деятельностью, а некоторые показания потерпевших содержали ложные сведения. Многие девушки заявляли, что ни Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл прямо не приказывали им вступать в связи с другими мужчинами.