AP: ФБР не нашло доказательств того, что Эпштейн руководил сутенёрской сетью

Ведомство годами анализировало банковские операции, электронную почту Эпштейна и опрашивало жертв. В платежах не выявили связей с преступной деятельностью, а некоторые показания потерпевших содержали ложные сведения. Многие девушки заявляли, что ни Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл прямо не приказывали им вступать в связи с другими мужчинами.
ФБР признаёт, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних. Однако дела против других предполагаемых участников были переданы местным властям из-за отсутствия доказательств для федерального обвинения.
Ранее стало известно, что ключевую роль в вербовке российских девушек для сети Эпштейна сыграла модель из Москвы. Её настоящее имя Светлана Пожидаева. Она известна под псевдонимом Лана и окончила престижный МГИМО.
