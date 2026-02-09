ВКС России получили Су-57 с обновленным техническим оснащением

Отмечается, что самолеты получили обновленные бортовые системы и усовершенствованный комплекс вооружения. Перед передачей в войска истребители приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Министерства обороны РФ протестировали машины в различных режимах эксплуатации.
По словам одного из пилотов, Су-57 уже продемонстрировал высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что новый технический облик самолета расширяет спектр выполняемых задач, а заложенные в комплекс авиационного вооружения перспективные возможности позволяют применять современные образцы авиационных средств поражения.
Ранее руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, как вырастут мощности истребителя Су-57. По его словам, новый двигатель пятого поколения «Изделие 177» поможет увеличить мощности воздушного судна.