ВКС России получили Су-57 с обновленным техническим оснащением

Су-57 получили обновленные бортовые системы и усовершенствованный комплекс вооружения.

Источник: Комсомольская правда

Партия истребителей пятого поколения Су-57 с модернизированным техническим оснащением направлена в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

Отмечается, что самолеты получили обновленные бортовые системы и усовершенствованный комплекс вооружения. Перед передачей в войска истребители приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Министерства обороны РФ протестировали машины в различных режимах эксплуатации.

По словам одного из пилотов, Су-57 уже продемонстрировал высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что новый технический облик самолета расширяет спектр выполняемых задач, а заложенные в комплекс авиационного вооружения перспективные возможности позволяют применять современные образцы авиационных средств поражения.

Ранее руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, как вырастут мощности истребителя Су-57. По его словам, новый двигатель пятого поколения «Изделие 177» поможет увеличить мощности воздушного судна.