В Зюзине собрали специальную помощь для поддержки животных в зоне СВО

В районе Зюзино на юго-западе Москвы состоялась благотворительная инициатива, посвящённая поддержке животных, которые находятся рядом с российскими военнослужащими в зоне специальной военной операции. Акция прошла на базе районной управы и объединила волонтёров, активистов и представителей местной власти.
На протяжении месяца добровольцы собирали всё необходимое для служебных собак и кошек, которых бойцы приютили во время службы. В гуманитарный груз вошли корма, средства гигиены, аксессуары для ухода, инвентарь для дрессировки, игрушки и материалы для обустройства мест отдыха животных. К сбору подключились активистские объединения ЮЗАО, депутат Московской городской думы и руководитель окружного волонтёрского центра «Доброе место. ЮЗАО» Екатерина Раззакова, а также глава муниципального округа Зюзино Виктория Шатова. Организационную поддержку оказала районная управа.
Передача собранной помощи и встреча с координаторами инициативы прошли 6 февраля в здании управы Зюзино. Доставку груза в зону СВО возьмёт на себя Екатерина Раззакова, отправка запланирована на конец февраля.
Как отметила депутат, сегодня помощь участникам СВО — это не только медикаменты, экипировка и продукты, но и внимание к тем, кто служит рядом с бойцами. Речь идёт о служебных собаках, задействованных в охране, поисковых операциях и спасении людей, а также о кошках, которые нередко прибиваются к полевым лагерям.
По словам Екатерины Раззаковой, такие животные становятся для военнослужащих важной эмоциональной опорой, напоминая о доме и мирной жизни. Забота о них часто остаётся незаметной, но при этом крайне необходима. Гуманитарная помощь для питомцев дополняет общую систему поддержки бойцов и мирного населения на новых территориях.
Организаторы акции подчеркнули, что участие каждого неравнодушного человека помогает сделать жизнь животных безопаснее и комфортнее. Регулярные сборы позволяют обеспечивать приюты и временные пункты содержания стабильными поставками кормов и расходных материалов.
Служебные собаки играют важную роль в обеспечении безопасности: они сопровождают военнослужащих, охраняют объекты, участвуют в поиске и предотвращении угроз. Забота о животных напрямую влияет на эффективность их работы и безопасность людей.
Сбор помощи для военнослужащих и их питомцев продолжается в управе района Зюзино. Присоединиться к акции могут все желающие. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 789−22−39.
Ранее сообщалось, что общественное движение «Своих не бросаем» за 2025 год передало участникам специальной военной операции более 35 тонн гуманитарных грузов.