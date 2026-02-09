Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый высокотехнологичный завод появится в Беларуси

В Беларуси заработает новый высокотехнологичный завод.

Источник: Комсомольская правда

Новый высокотехнологичный завод появится в Беларуси. Подробности рассказали в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень».

В пятницу, 6 февраля, в парке был зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «Бел Цзиньсинь Твердосплавные инструменты» (КНР). Названная компания намерена организовать высокотехнологичное производство промышленного режущего инструмента и комплектующих из твердых сплавов, которые будут применяться в машиностроении.

В пресс-службе уточнили, что продукция будет выпускаться при использовании инновационной технологии создания градиентных материалов. Это обеспечит ее особую прочность и долговечность.

Тем временем сразу два новых завода откроются в Беларуси.

Кстати, белорусская птицефабрика собирается открыть производство голубых яиц.

Ранее мы писали, что Беларусь достроила свое производство красной икры, но ее «ложками есть не будет».