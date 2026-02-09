Новый высокотехнологичный завод появится в Беларуси. Подробности рассказали в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень».
В пятницу, 6 февраля, в парке был зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «Бел Цзиньсинь Твердосплавные инструменты» (КНР). Названная компания намерена организовать высокотехнологичное производство промышленного режущего инструмента и комплектующих из твердых сплавов, которые будут применяться в машиностроении.
В пресс-службе уточнили, что продукция будет выпускаться при использовании инновационной технологии создания градиентных материалов. Это обеспечит ее особую прочность и долговечность.
Тем временем сразу два новых завода откроются в Беларуси.
Кстати, белорусская птицефабрика собирается открыть производство голубых яиц.
Ранее мы писали, что Беларусь достроила свое производство красной икры, но ее «ложками есть не будет».