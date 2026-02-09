Новый высокотехнологичный завод появится в Беларуси

В пятницу, 6 февраля, в парке был зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «Бел Цзиньсинь Твердосплавные инструменты» (КНР). Названная компания намерена организовать высокотехнологичное производство промышленного режущего инструмента и комплектующих из твердых сплавов, которые будут применяться в машиностроении.