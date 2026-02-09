Ричмонд
Россиянам разъяснили способ получения льготных лекарств в 2026 году

В 2026 году льготные лекарства получат люди, внесённые в федеральный регистр льготников. Среди них — инвалиды, ветераны, участники ликвидации радиационных катастроф и пенсионеры с хроническими болезнями, рассказала эксперт Агентства стратегических инициатив, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

«Главное условие — оформить соответствующий статус и не отказываться от набора социальных услуг, куда входит и право на бесплатные или частично оплачиваемые препараты. Получить льготные лекарства можно по рецепту, выписанному врачом из государственной или муниципальной поликлиники. Препараты выдаются в аптеках, участвующих в программе, обычно по списку, утверждённому Минздравом», — подчеркнула Епифанова в беседе с RT.

Она добавила, что важно проверить, входит ли нужное лекарство в перечень жизненно необходимых. Именно эти препараты выдают в первую очередь.

Специалист посоветовала заранее уточнять наличие препарата в аптеке. При необходимости можно обратиться за переоформлением рецепта. С начала года Минздрав упростил процедуру продления рецептов для людей с хроническими заболеваниями.

Кстати, с 1 сентября 2025 года акушеры и фельдшеры смогут временно выполнять обязанности лечащих врачей. Минздрав уже разъяснил суть нового приказа.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.