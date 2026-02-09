Россиянам разъяснили способ получения льготных лекарств в 2026 году

«Главное условие — оформить соответствующий статус и не отказываться от набора социальных услуг, куда входит и право на бесплатные или частично оплачиваемые препараты. Получить льготные лекарства можно по рецепту, выписанному врачом из государственной или муниципальной поликлиники. Препараты выдаются в аптеках, участвующих в программе, обычно по списку, утверждённому Минздравом», — подчеркнула Епифанова в беседе с RT.