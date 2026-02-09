Россиянам разъяснили способ получения льготных лекарств в 2026 году

«Главное условие — оформить соответствующий статус и не отказываться от набора социальных услуг, куда входит и право на бесплатные или частично оплачиваемые препараты. Получить льготные лекарства можно по рецепту, выписанному врачом из государственной или муниципальной поликлиники. Препараты выдаются в аптеках, участвующих в программе, обычно по списку, утверждённому Минздравом», — подчеркнула Епифанова в беседе с RT.
Она добавила, что важно проверить, входит ли нужное лекарство в перечень жизненно необходимых. Именно эти препараты выдают в первую очередь.
Специалист посоветовала заранее уточнять наличие препарата в аптеке. При необходимости можно обратиться за переоформлением рецепта. С начала года Минздрав упростил процедуру продления рецептов для людей с хроническими заболеваниями.
Кстати, с 1 сентября 2025 года акушеры и фельдшеры смогут временно выполнять обязанности лечащих врачей. Минздрав уже разъяснил суть нового приказа.
