Жители Иркутска смогут пройти бесплатное обследование на ВИЧ и гепатиты

Также специалисты будут работать 14 февраля с 15:00 до 20:00 в сквере на Верхней Набережной и 15 февраля с 11 до 16 часов на массовой всероссийской гонке «Лыжня России» Обследование проводится бесплатно. Устный результат можно получить через 15 минут. Справки с результатами в тест-мобиле не выдаются.