Жители Иркутска смогут пройти бесплатное обследование на ВИЧ и гепатиты

Жители Иркутска смогут пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. Как сообщили КП-Иркутск в областном центре СПИД, также желающие смогут проверить свой организм на наличие или отсутствие вирусных гепатитов В и С, а также сифилис.
— Так, анонимное тестирование можно пройти 11 февраля с 10:00 до 15:30 в спецавтомобиле на парковке перед зданием Центарального рынка, — уточнили в пресс-службе центра.
Также специалисты будут работать 14 февраля с 15:00 до 20:00 в сквере на Верхней Набережной и 15 февраля с 11 до 16 часов на массовой всероссийской гонке «Лыжня России» Обследование проводится бесплатно. Устный результат можно получить через 15 минут. Справки с результатами в тест-мобиле не выдаются.
