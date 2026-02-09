Куба предупредила авиакомпании об отсутствии топлива

В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. В результате в стране застряли и российские туристы. Рейсы из курортного города Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживают на 1−2 суток. Авиакомпании перенаправляют самолеты в Гавану, где их заправляют остатками керосина и отправляют дальше. Из-за потраченного времени на поиск топлива рейсы задерживаются.