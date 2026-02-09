Куба предупредила авиакомпании об отсутствии топлива

Власти Кубы предупредили международные авиакомпании о том, что в понедельник, 9 февраля, на острове закончится авиационное топливо, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что дефицит топлива прежде всего затронет авиакомпании из США, Испании, Панамы и Мексики, что может привести к сокращению числа рейсов и уменьшению потока туристов на Кубу, передает ТАСС.
В связи с нехваткой топлива для воздушных судов на Кубе рейсы стали массово задерживать и отменять, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля. В результате в стране застряли и российские туристы. Рейсы из курортного города Варадеро, где отдыхает большинство россиян, задерживают на 1−2 суток. Авиакомпании перенаправляют самолеты в Гавану, где их заправляют остатками керосина и отправляют дальше. Из-за потраченного времени на поиск топлива рейсы задерживаются.
30 января министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес объявил о международной чрезвычайной ситуации в связи с действиями США. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп высказался, что политика и действия правительства страны напрямую угрожают не только национальной безопасности, но и внешней политике Штатов.