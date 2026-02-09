Фигурист Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Российский фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Об этом в понедельник, 9 февраля, он сообщил в своем Telegram-канале.
— Автобус застрял. До отеля не доехали, — сказал фигурист в публикации.
После этого Гуменник сообщил, что доехал до Олимпийской деревни.
До того Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль 8 февраля. Спортсмен сдал соответствующий тест в 7:00 в Олимпийской деревне.
Состоялась жеребьевка коротких программ среди мужчин на Олимпийских играх в Италии. Петр Гуменник будет выступать под первым стартовым номером в короткой программе. Короткие программы у женщин состоятся 17 февраля.
Гуменник изменил музыкальное сопровождение своей короткой программы на Олимпийских играх. Теперь он выступит под композицию «Waltz 1805» за авторством эстрадного скрипача Эдгара Акобяна. Хореограф Алексей Железняков назвал подставой инцидент с музыкой для выступления Гуменника.