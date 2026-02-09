Фигурист Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Российский фигурист Петр Гуменник опоздал в Олимпийскую деревню в Италии после тренировки перед короткой программой на Играх 2026 года. Причиной стал поломанный автобус. Об этом в понедельник, 9 февраля, он сообщил в своем Telegram-канале.