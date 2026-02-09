В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку со ставкой 6% для молодых учёных

«Установить для учёных, работающих в государственных научных институтах, льготную ипотеку с фиксированной пониженной ставкой в шесть процентов! Собственное жильё — это не бонус, а базовое условие для работы, жизни и рождения детей», — приводит комментарий Слуцкого 360.ru.
Первоначальный взнос по такому кредиту не превысит пяти процентов от стоимости жилья. Эта мера поможет молодым исследователям сосредоточиться на науке. Им не придётся годами решать жилищные вопросы.
Слуцкий напомнил — за последние годы Россию покинули десятки тысяч учёных. Без системных мер страна может отстать в важнейших сферах — от медицины до высоких технологий. В пример лидер ЛДПР привёл льготную ипотеку для IT-специалистов. Эта программа уже доказала свою эффективность.
Российский рынок ипотеки в январе 2026 года показал резкий рост. Причиной стал ажиотажный спрос на семейные льготные кредиты. Люди торопились оформить займы до ужесточения правил программы с 1 февраля. Крупнейшие банки зафиксировали увеличение выдач в 1,5 — 3,3 раза по сравнению с январём прошлого года.
