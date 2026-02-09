В Госдуме предложили запустить льготную ипотеку со ставкой 6% для молодых учёных

Слуцкий напомнил — за последние годы Россию покинули десятки тысяч учёных. Без системных мер страна может отстать в важнейших сферах — от медицины до высоких технологий. В пример лидер ЛДПР привёл льготную ипотеку для IT-специалистов. Эта программа уже доказала свою эффективность.