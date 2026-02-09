Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело финансиста Джеффри Эпштейна стало ярким символом «доминанты зла», обнажив чрезвычайно высокий уровень коррупции в среде западных элит. Она подчеркнула, что речь идёт не о мифических теориях заговора, а о реальном сговоре влиятельных лиц, находящихся у власти по всему миру. По словам дипломата, эти люди оказывают прямое воздействие на глобальные финансовые процессы.