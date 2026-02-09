В одном из документов, датированном 6 декабря 2018 года, связанная с Эпштейном фирма LSJE LLC запрашивала банковский перевод для покупки 1250 литров серной кислоты у компании Gemini Seawater Systems. Заказ также включал услуги по замене PH-оборудования и кабеля для установки обратного осмоса. Эта система использовалась для опреснения морской воды на частных островах Эпштейна.
Как следует из материалов, ещё в июне 2018 года та же компания направила коммерческое предложение сотруднику Эпштейна, Брайсу Гордону, по проектированию и установке опреснительной системы с использованием серной кислоты для острова Грэйт Сейнт Джеймс.
Кроме того, в документах был найден отчёт за февраль 2014 года о ремонте аналогичной установки опреснения морской воды на соседнем острове Литтл Сейнт Джеймс, где также применялась серная кислота. Работы выполняла компания TSG.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дело финансиста Джеффри Эпштейна стало ярким символом «доминанты зла», обнажив чрезвычайно высокий уровень коррупции в среде западных элит. Она подчеркнула, что речь идёт не о мифических теориях заговора, а о реальном сговоре влиятельных лиц, находящихся у власти по всему миру. По словам дипломата, эти люди оказывают прямое воздействие на глобальные финансовые процессы.
