Эпштейн заказывал на свой остров тонны серной кислоты: чем он объяснял интерес к химикату

В материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены доказательства крупных закупок серной кислоты. Согласно данным Минюста США, это вещество, вероятно, использовалось для систем опреснения воды на его частных островах.
Согласно банковским записям, подконтрольная Эпштейну фирма LSJE LLC в декабре 2018 года заказала 1250 литров серной кислоты. Заказ был размещен у компании Gemini Seawater Systems вместе с услугами по обслуживанию установки обратного осмоса.
Ранее, в июне 2018 года, та же компания направляла коммерческое предложение Брайсу Гордону. В нем шла речь о проектировании и запуске опреснительной системы на острове Грэйт Сейнт Джеймс. В проектной документации также указывалось на необходимость применения серной кислоты.
В феврале 2014 года другая фирма, TSG, отчитывалась о ремонте похожей установки. Эта система находилась на соседнем острове Литтл Сейнт Джеймс и в ней также применялась кислота.
Напомним, что Эпштейн обвинялся в организации сети по эксплуатации несовершеннолетних для элиты. В опубликованных материалах также встречаются упоминания о различных девиантных практиках в его окружении, включая элементы оккультизма и каннибализма.