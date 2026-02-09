Ребёнок получил травму позвоночника во время тренировки в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирского района начала проверку после публикации в СМИ, в которой сообщается о травме, полученной несовершеннолетним в спортивной школе МАУ ДО ЦФКиС «Олимпия». Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash Siberia.