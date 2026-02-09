Ребёнок получил травму позвоночника во время тренировки в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирского района начала проверку после публикации в СМИ, в которой сообщается о травме, полученной несовершеннолетним в спортивной школе МАУ ДО ЦФКиС «Олимпия». Об инциденте сообщил телеграм-канал Mash Siberia.
По предварительным данным, во время тренировки по хоккею в ледовом дворце спорта «Кудряшовский» ребёнок 2015 года рождения получил травму позвоночника. Медицинская помощь пострадавшему не была оказана своевременно.
Родители рассказали, что медика не было на месте, а в больницу мальчика пришлось везти им и тренеру.
В рамках проверки будет оценена организация медицинского обслуживания в ЛДС, включая оказание экстренной помощи несовершеннолетним спортсменам. Также будет проанализирована работа тренера. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.
Татьяна Картавых.