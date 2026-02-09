Казахстанцам напомнили, с какой даты электросамокаты официально признают транспортом и вступят новые правила

В пакете законов, подписанных в предпоследний день старого года, выделим три поправки в Закон РК «О дорожном движении» — в рамках «изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК». А также два дополнения в КоАП РК. Именно эти пять поправок и устанавливает новые «электросамокатные правила».