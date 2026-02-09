Почему жителей Жетысу вовремя не предупредили о землетрясении, объяснили в МЧС

В ДЧС Алматы пояснили корреспонденту «Курсива», что при толчках 1−2 балла рассылка идет только по SMS. Push-уведомления начинаются от трех баллов. Однако жители Жетысу, где толчки были соответствующие, тоже не получили предупреждений. Выяснилось, что система там не работает.