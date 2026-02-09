Почему жителей Жетысу вовремя не предупредили о землетрясении, объяснили в МЧС

Не работает.
В ДЧС Алматы пояснили корреспонденту «Курсива», что при толчках 1−2 балла рассылка идет только по SMS. Push-уведомления начинаются от трех баллов. Однако жители Жетысу, где толчки были соответствующие, тоже не получили предупреждений. Выяснилось, что система там не работает.
«На данный момент в Жетысу системы Mass Alert / push-оповещения о землетрясениях нет. Идут процедуры государственной закупки на внедрение данной услуги», — пояснили нам в региональном ДЧС.
При этом SMS‑оповещение звучит только в случае 4−6 баллов. Но и эта система работает частично или в тестовом режиме. 5 февраля жителей региона предупредили только через социальные сети и мобильное приложение Darmen.
Где будет звучать.
По словам пресс-службы МЧС, с 2025 года система экстренного массового оповещения Mass Alert работает в Алматы, Шымкенте, Восточно‑Казахстанской, Алматинской и Кызылординской областях.
«Работа по внедрению систем оповещения продолжается в регионах, подверженных землетрясению», — пояснили там.
Система.
Отметим, что в середине 2025 года на технологию SMS-предупреждения выделили почти полмиллиарда бюджетных тенге. Конкурс выиграла столичная компания «АСИВ», одним из учредителей которой является Асель Пшембаева, невестка бывшего мажилисмена Мейрама Пшембаева.
Тогда сообщали, что Mass Alert оповещает жителей о землетрясении интенсивностью 5,5 и более баллов. Однако позже, когда такой случай произошел, оповещения не случилось.
Напомним, в Алматы осудили трех замначальников ДЧС и гендиректора ТОО «TNS-INTEC». Из-за их халатности не сработала автоматизированная система раннего оповещения во время январского землетрясения 2024 года. Проверка показала, что при закупке оборудования похитили бюджетные деньги.