«Забытый» стент стал смертельной угрозой: во Владивостоке врачи спасли супругу бойца СВО

Специалисты устранили редкую патологию, вызванную длительным нахождением установленного стента в организме.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке провели сложную сочетанную урологическую операцию пациентке — супруге участника специальной военной операции. Два года назад ей был установлен мочеточниковый стент для отведения мочи, однако вовремя удалён он не был, сообщается в официальном ТГ-канале (18+) медучреждения.

«За это время на нём, как на каркасе, отложились соли. Результат — крупные камни образовались и в почке, и в мочевом пузыре, а сам стент превратился в плотную “каменную” структуру», — говорится в сообщении.

Перед медицинской командой стояла задача одномоментно решить три проблемы: удалить большой камень из почки, раздробить и извлечь камень из мочевого пузыря и извлечь прочно инкрустированный стент.

Операция была выполнена за один этап под общей анестезией. Сначала через один минимальный прокол в пояснице (метод перкутанной нефролитотрипсии) команда урологов с помощью ультразвука разрушила и удалила почечный камень. А затем современным лазером был раздроблен и извлечён камень из мочевого пузыря и стент.

Вся процедура проходила под рентген-контролем с применением эндоскопического оборудования, что обеспечило максимальную точность и безопасность вмешательства.

Отмечается, что пациентка чувствует себя хорошо, а её пребывание в стационаре, по прогнозам врачей, не превысит пяти суток.

Напомним, врачи Приморского краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи провели редкую и сложную операцию 17-летней пациентке. У девушки выявили крупную кисту яичника, в которой находилось около 2,5 литра жидкости.