«Забытый» стент стал смертельной угрозой: во Владивостоке врачи спасли супругу бойца СВО

Операция была выполнена за один этап под общей анестезией. Сначала через один минимальный прокол в пояснице (метод перкутанной нефролитотрипсии) команда урологов с помощью ультразвука разрушила и удалила почечный камень. А затем современным лазером был раздроблен и извлечён камень из мочевого пузыря и стент.